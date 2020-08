Gasperini: “Ilicic? Speriamo ne esca presto. Sarebbe già bello averlo la prossima stagione” (Di lunedì 3 agosto 2020) Questa mattina l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Rai. Tra i vari temi, ha toccato anche la delicata questione che riguarda Ilicic. “E’ circondato da tanto affetto, sono quelle situazioni che possono capitare quando meno te lo aspetti, probabilmente a chiunque. Per questo Speriamo ne esca e torni a essere il giocatore che era prima“. Difficile, se non impossibile, il rientro in squadra per la Champions. “Per la Champions è difficile, il giocatore è fermo da parecchio tempo. Sarebbe già bello averlo per la prossima stagione. La sua assenza ci ha tolto molto, un po’ per la qualità del giocatore un po’ perché in organico non abbiamo ... Leggi su ilnapolista

