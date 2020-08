Furbetti della cig, “ero in cassa ma l’azienda mi ha chiesto di lavorare. Pagato dall’Inps”. Sindacati: “Centinaia di frodi allo Stato” (Di lunedì 3 agosto 2020) “Da marzo a maggio avrei dovuto fare sei settimane di cassa integrazione, ma in realtà ho lavorato tutti i giorni, anche se a stipendio ridotto”. Perché l’ha versato l’Inps. Luca, nome di fantasia, è dipendente di una delle più importanti agenzie per il lavoro che operano in Italia. E chiede il totale anonimato per denunciare una situazione molto diffusa in questi mesi, ma che fatica a emergere per il ricatto implicito dei datori di lavoro: “Non ho mai detto ‘No, oggi sono in cassa’ perché non ero nelle condizioni di poterlo fare. Potete immaginare cosa significhi rifiutarsi di partecipare a una chiamata di lavoro dopo la richiesta diretta di un superiore. Alla terza volta che lo fai, in modo corretto dato che saresti in cassa, diventa un elemento di cui ... Leggi su ilfattoquotidiano

