Fregene, positivo l’amministratore delegato del lido Levante: forse ha contratto il virus a Milano, era lì per un viaggio (Di lunedì 3 agosto 2020) “Continua la ricerca epidemiologica da parte della Asl Rm 3 sui contatti avuto dall’amministratore delegato dello Stabilimento balneare Levante di Fregene, risultato positivo al Covid-19. I contatti più stretti sono stati messi in isolamento per 14 giorni. In ogni caso i tamponi effettuati finora sono risultati tutti negativi”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Da un approfondimento effettuato dalla Asl Rm 3 – prosegue – sembra che il positivo possa aver contratto il coronavirus durante un viaggio a Milano il 27 e 28 luglio scorsi. Si tratterebbe dunque di virus d’importazione e non di un focolaio locale. La festa in spiaggia al ... Leggi su ilcorrieredellacitta

