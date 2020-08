Franzese saluta i partenti e vara il nuovo San Leucio: “Diremo la nostra” (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Leucio del Sannio (Bn) – Il calcio delle bandiere non esiste più. Eppure c’è chi si lega particolarmente a una maglia, a un paese, fino a sentirli suoi. E’ il caso di Giuseppe Franzese, roccioso difensore in forza al San Leucio del Sannio. Il centrale beneventano è diventato un punto di riferimento per la compagine del presidente Varricchio e chi meglio di più può raccontarci il nuovo percorso intrapreso dalla società. Nonostante partenze illustri ed eccellenti, la formazione impegnata nel campionato di Seconda Categoria si presenterà ai nastri di partenza con l’ambizione di recitare un ruolo da protagonista. Sembrerebbe un San Leucio rinnovato quello che sta nascendo, sarà ... Leggi su anteprima24

