Francia, l’infettivologo Caumes: “Bisogna lasciare che i giovani si contagino tra loro” (Di lunedì 3 agosto 2020) Negli ultimi mesi si sono susseguite diverse teorie per contrastare la pandemia di Covid-19 nei vari Paesi del mondo, tanto da creare due schieramenti: coloro che sono più cauti da una parte e coloro che sostengono l’immunità di gregge dall’altra. In Francia il professor Eric Caumes, noto infettivologo del più importante ospedale parigino, il Pitié-Salpetrière, ha deciso di cambiare strategia, spiegando che ormai il virus circola in diversi luoghi del paese, probabilmente a causa delle vacanze che ne hanno favorito la propagazione nelle zone turistiche: “Le autorità, purtroppo non riescono più a controllare certi focolai. Esploderà in diversi punti contemporaneamente. Il problema è che corriamo sempre dietro all’epidemia invece di ... Leggi su sportface

