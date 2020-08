Francesco Guccini: la storia della musica italiana protagonista martedì 4 agosto in Castello a Udine (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo il grande avvio con il bellissimo concerto di Massimo Ranieri, tornano gli appuntamenti di Udine Vola, contenitore di concerti e eventi nel bellissimo scenario del Castello di Udine, giunto alla 6° edizione. Domani, martedì 4 agosto, protagonista sul palco sarà la storia del miglior cantautorato italiano, con il concerto de I Musici di Francesco Guccini. Una band di super musicisti interpreterà tutti i grandi successi del maestro Guccini, portandone avanti il messaggio e l’arte, dopo il ritiro dello stesso dalle scene live e proprio nell’anno del suo 80° compleanno. I biglietti per lo spettacolo sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno ... Leggi su udine20

