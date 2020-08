Francesco Facchinetti è stato aggredito, la reazione: “Lo avrei ammazzato…” (Di lunedì 3 agosto 2020) Francesco Facchinetti aggredito verbalmente da un 50enne Nelle ultime ore si è tornati a parlare di Francesco Facchinetti perché è stato coinvolto in un brutto episodio. In poche parole l’ex compagno di Alessia Marcuzzi, attraverso una Storia su Instagram ha rivelato di aver subito un’aggressione verbale. Il tutto è accaduto mentre il figlio di Roby dei Pooh era fermo con la sua macchina ad semaforo in attesa che scattasse il verde a Milano. In poche parole un uomo che poteva avere intorno ai 50 anni con la sua vettura si è avvicinato all’ex dj Francesco e dopo aver abbassato il finestrino, gli ha sputato sull’automobile. Un gesto dispregiativo e senza alcuna motivazione, che ha scatenato la ... Leggi su kontrokultura

Notiziedi_it : Il dramma di Francesco Facchinetti, aggredito per strada: “Mi hanno chiamato figlio di pu***” - wonder_ste : RT @TV_Italiana: #TheFacchinettis finisce nei trend topic di Twitter ma per le lamentele: il programma toglie spazio a #90GiorniPerInnamora… - Notiziedi_it : Francesco Facchinetti aggredito a Milano: lo sfogo su Instagram - TV_Italiana : #TheFacchinettis finisce nei trend topic di Twitter ma per le lamentele: il programma toglie spazio a… - bylprod : sobria la felpa Louis Vuitton di Francesco Facchinetti #thefacchinettis -