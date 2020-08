Francesca Pascale e Paola Turci in vacanza insieme inseguite dai paparazzi, il gossip (Di lunedì 3 agosto 2020) Estate noiosissima e priva di gossip? Ci pensiamo noi! L’ultimo numero di Vero in edicola, lancia la nuova indiscrezione con protagoniste Francesca Pascale e Paola Turci in vacanza insieme. L’ex di Berlusconi e la celebre cantante, sarebbero inseguite dai paparazzi. Francesca Pascale e Paola Turci in vacanza insieme inseguite dai paparazzi Secondo la rivista, le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

