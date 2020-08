France Football: “Cristiano Ronaldo si sente prigioniero alla Juventus” (Di lunedì 3 agosto 2020) Il titolo, ovviamente, è anche figlio della sciovinismo che in Francia è parte del Dna. “Cristiano Ronaldo Paris en tête”. Ma l’articolo che France Football dedica al fuoriclasse portoghese, è più complesso e approfondito di un semplice rumors di mercato. È un viaggio nell’universo Cristiano Ronaldo, nei sentimenti e nelle ambizioni di questo calciatore che sfida continuamente lo scorrere del tempo e che è migliorato col passare degli anni. Il giornalista – Thierry Marchand – ricorda che prima dei trent’anni CR7 aveva segnato 52 gol in 118 match disputati con la Nazionale portoghese; dopo, ne ha realizzati 47 in 46 partite e ha vinto l’Europeo del 216 e la Nations League del 2019. Il succo è che Cristiano ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : France Football France Football: “Cristiano Ronaldo si sente prigioniero alla Juventus” IlNapolista Paris Saint Germain, Icardi: “Neymar è l’anima della squadra, è molto umile”

Mauro Icardi, dal primo luglio ufficialmente nella rosa del Paris Saint Germain dopo un anno di prestito dall’Inter, ha raccontato il suo rapporto con il numero 10 della sua squadra a France Football: ...

Niente CalcioEstate Slitta all’anno prossimo

Niente CalcioEstate sul Titano. "In circostanze eccezionali, disposizioni eccezionali", così recita l’attacco del pezzo di France Football nel quale la testata transalpina ha annunciato che per l’anno ...

