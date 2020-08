France Football celebra Gattuso: «Ma per vincere ha abbandonato Sarri e si è chiuso in difesa» (Di lunedì 3 agosto 2020) France Football celebra Gennaro Gattuso. Il prestigioso settimanale Francese dedica due pagine all’allenatore del Napoli. Il titolo, come al solito quando si parla di Napoli, è immaginifico: «Gattuso ha risvegliato il vulcano». France Football sceglie due voci narranti per raccontare Napoli e Gattuso. La prima è Edy Reja e la seconda è Mirabelli che da direttore sportivo lo ingaggiò al Milan dopo l’esonero di Montella. E che rivela: «Il club mi disse che aveva la possibilità economica di prendere Tuchel ma spiegai loro che la mia unica scelta era Gattuso. Svennero!». Mirabelli non fa il modesto: «Non saprei dove sarebbe oggi senza la mia ... Leggi su ilnapolista

napolista : France Football celebra Gattuso: «Ma per vincere ha abbandonato Sarri e si è chiuso in difesa» Due pagine sul sett… - Gabr_yss : @Silverpeer @ettoredandrea @GoalItalia @francefootball Giustamente lei che lavora a France Football, nella Uefa e n… - ahk89 : RT @GnocchiGene: Quest’anno France Football ha deciso di non assegnare il Pallone d’oro. Quindi niente lotta tra Gagliardini e Valdifiori #… - MarcoTerrenato : Coppa di Lega francese, finale PSG-Lione, prove di Champions... - IMBURBE_RITO : RT @teladoiotokyo: Antonio Felici a Te la do io Tokyo: Credo che entro il 31 agosto la storia di Pallotta con la Roma possa finire: Antonio… -