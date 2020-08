FOTO Calciomercato Palermo, Biasci nuovo acquisto? Ecco l’indizio su Instagram… (Di lunedì 3 agosto 2020) Tommaso Biasci è a Palermo.L'attaccante classe '94, profilo citato con insistenza nei giorni scorsi per l'attacco rosanero, nella tarda serata di ieri ha annunciato il suo arrivo nel capoluogo siciliano postando sul proprio account 'Instagram' una FOTO scattata all'aeroporto "Falcone Borsellino".L'ex Carrarese, che dirà presto addio al Carpi, è un nome che piace a diverse squadre, vista anche l'ottima stagione con gli emiliani. Il suo approdo a Palermo, successivamente confermato dall'ex calciatore rosanero, Accursio Bentivegna - con cui ha giocato a Carrara -, attraverso un'altra FOTO pubblicata sempre su Instagram che li ritrae felici e sorridenti, ha accesso le speranze della tifoseria palermitana, che con ansia attende i primi colpi di mercato da parte del duo ... Leggi su mediagol

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Calciomercato Juve, Demiral: 'Non esistono parole per descrivere questi momenti' FOTO Calciomercato.com Genoa-Verona, Nicola: “Meritavamo di salvarci anche prima, è una salvezza che vale doppio”

Il Genoa, con il 3-0 contro il Verona, ottiene la permanenza in Serie A. Traguardo importante all’ultima giornata per i rossoblu’, con il tecnico Davide Nicola che a ‘Sky Sport’ spiega: “Meritavamo di ...

Serie A, chi potrebbe lasciare la Sampdoria – FOTO

Brescia-Sampdoria potrebbe essere stata l’ultima partita in blucerchiato per diversi giocatori. Gara non irresistibile, a tratti noiosa, conclusasi con il risultato di 1-1 grazie alle reti di Mehdi Le ...

