FOTO | A Forlì da novembre fotografe leggendarie in mostra (Di lunedì 3 agosto 2020) FORLÌ – Lee Miller nella vasca da bagno di Hitler, i volti dei contadini nella grande depressione di Dorothea Lange, le donne contemporanee celebrate nel calendario Pirelli da Annie Leibovitz: sono alcune delle oltre 250 fotografie leggendarie scattate da donne e che parlano di e alle donne che si potranno ammirare in "Essere Umane". E' il titolo della mostra fotografica curata da Walter Guadagnini, che inaugurerà ai Musei di San Domenico di Forlì il 28 novembre come evento di apertura del Festival del Buon Vivere 2020, per proseguire fino al 20 febbraio 2021.

