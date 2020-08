Football Manager 2021: cambiano i piani, rinviata la data d’uscita (Di lunedì 3 agosto 2020) Football Manager 2021 uscirà più tardi rispetto a ottobre quando era previsto inizialmente: lo hanno annunciato gli sviluppatori del software Football Manager 2021 subirà un ritardo nell’uscita. L’atteso game non sarà in commercio prima dell’autunno. Lo hanno annunciato gli sviluppatori di Sports Interactive attraverso Miles Jocobson, il numero uno del software. Il motivo? Ovviamente l’emergenza sanitaria della pandemia da Coronavirus. Non solo dunque ritardi sulla fine dei campionati nel calcio vero, giocato sul campo, ma anche in quello virtuale. Jocobson ha scritto sul sito ufficiale di Football Manager che pur se la pandemia non ha intaccato molto le economia dell’azienda ... Leggi su bloglive

mlenzi72 : @RunawayAgain Generazione cresciuta davanti alla Playstation e Football Manager. Questi non hanno giocato a pallone… - dade494 : Sotto a una notizia su football manager - ConteGdm : RT @YvanGoSlow24: Da sette anni fa incette di premi 'miglior d.s.', 'Football leader' e 'miglior manager', puntalmente i voti al mercato es… - Divino_2 : RT @YvanGoSlow24: Da sette anni fa incette di premi 'miglior d.s.', 'Football leader' e 'miglior manager', puntalmente i voti al mercato es… - GamingToday4 : Football Manager 2021 uscirà in ritardo rispetto alla tabella di marcia -

Ultime Notizie dalla rete : Football Manager Football Manager 2021 subirà un ritardo, l'annuncio degli sviluppatori Sky Tg24 Football Manager 2021 uscirà in ritardo rispetto alla tabella di marcia

Football Manager 2021 è il titolo di gestione manageriale a tema calcistico più atteso dell’anno e, rende noto Sports Interactive, verrà pubblicato entro la fine di questo 2020 con un po’ di ritardo n ...

Cyberpunk 2077 deve competere solo con The Witcher 3: Wild Hunt, dicono gli autori

Football Manager 2021 è il titolo di gestione manageriale a tema calcistico più atteso dell’anno e, rende noto Sports Interactive, verrà pubblicato entro la fine di questo 2020 con un po’ di ritardo n ...

Football Manager 2021 è il titolo di gestione manageriale a tema calcistico più atteso dell’anno e, rende noto Sports Interactive, verrà pubblicato entro la fine di questo 2020 con un po’ di ritardo n ...Football Manager 2021 è il titolo di gestione manageriale a tema calcistico più atteso dell’anno e, rende noto Sports Interactive, verrà pubblicato entro la fine di questo 2020 con un po’ di ritardo n ...