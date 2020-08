Fondi pensione, dal 2010 quelli di categoria hanno reso in media il 3,3% annuo. Contro il 2% del Tfr lasciato in azienda (Di lunedì 3 agosto 2020) I Fondi pensione negoziali, cioè quelli riservati ai lavoratori di uno specifico settore e amministrati dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, negli ultimi dieci anni hanno reso in media più del Tfr lasciato in azienda. E durante l’emergenza coronavirus hanno perso meno terreno rispetto ai Fondi aperti, istituti da una compagnia di assicurazione o da una banca. E’ quello che risulta dall’ultima indagine della Covip, l’authority di settore, che ha presentato i dati aggiornati a fine giugno sull’andamento degli strumenti di previdenza complementare. Cioè quella con cui il lavoratore può costruirsi una pensione aggiuntiva che si ... Leggi su ilfattoquotidiano

