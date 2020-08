Fondi Lega: si indaga su 39 bonifici «sospetti». E spunta una consulenza auto-assegnata da 70 mila euro (Di lunedì 3 agosto 2020) Trentanove bonifici «sospetti» sarebbero finiti sotto la lente dei magistrati di Genova, che indaga sui 49 milioni della Lega spariti, e di milano. Secondo quanto riporta il Messaggero si tratta di 14 versamenti partiti da “Lega per Salvini”, 13 da “Lega Nord” e 12 da “Radio Padania”, finiti alla società di Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, i due commercialisti del Carroccio che, insieme al fiscalista Michele Scillieri, sono indagati nell’inchiesta dei pm di milano sulla compravendita di un immobile da parte della Lombardia Film Commission. Sarebbe stata una segnalazione dell’Antiriciclaggio di Bankitalia, trasmessa alla Finanza e poi alle procure, a portare ... Leggi su open.online

