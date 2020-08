Fondi Lega: dal Carroccio 39 bonifici “sospetti” ai commercialisti già indagati per un’operazione immobiliare (Di lunedì 3 agosto 2020) Fondi Lega: 39 bonifici “sospetti” ai commercialisti indagati Sono 39 i bonifici, definiti “sospetti”, che dalla Lega sarebbero stati trasferiti a due commercialisti vicini al Carroccio, già indagati per un’operazione immobiliare dalla procura di Milano e al centro dei sospetti per la questione dei Fondi pubblici spariti nel nulla. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, la Mdr stp srl, società di Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, questo il nome dei due commercialisti, avrebbe ricevuto in poco più di un anno circa mezzo milione di euro dalla Lega per Salvini, Lega Nord e ... Leggi su tpi

