Fondi Lega, alert antiriciclaggio su 39 bonifici tra il partito e i commercialisti indagati (Di lunedì 3 agosto 2020) A insospettire l’Unità antiriciclaggio di Bankitalia è stata la “ricezione ed effettuazione di bonifici aventi come controparti soggetti appartenenti al mondo politico“, per giunta “già citati nelle diverse segnalazioni sospette colLegate”. Si tratta di 39 versamenti per un totale di circa mezzo milione di euro, trasferiti da tre conti affini al Carroccio (Lega per Salvini premier, Lega Nord e Radio Padania) alla Mdr stp srl. La società fa capo ad Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, i due commercialisti a cui sono affidati i conti del partito recentemente indagati insieme a Michele Scillieri nell’inchiesta sulla compravendita “gonfiata” di un palazzo a Nord di Milano da parte ... Leggi su ilfattoquotidiano

