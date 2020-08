Fiumicino, panini con salumi, formaggi, nutella…rancidi: chiusa (di nuovo) un’attività (Di lunedì 3 agosto 2020) Nella serata del 31 luglio, è stata imposta la cessazione dell’attività di somministrazione esercitata abusivamente da un Market di Lungomare della Salute a Fiumicino. Quest’ultimo esercizio commerciale era stato già sanzionato e chiuso per qualche settimana lo scorso mese di giugno poiché durante i controlli, gli agenti avevano accertato che venivano palesemente eluse le norme sul distanziamento sociale, in quanto decine di giovani si accalcavano per acquistare cibi e bevande alcooliche. Inoltre, era stato constatato che i panini, venduti ai ragazzi, venivano confezionati con salumi, formaggi e nutella scaduti di validità, con grave rischio per la salute. Fiumicino, panini con salumi, formaggi, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

