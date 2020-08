Firenze: nuovi traguardi della sicurezza urbana, protocollo firmato in prefettura (Di lunedì 3 agosto 2020) In base all’accordo la prefettura renderà disponibili i dati consolidati e disaggregati sui reati predatori, commessi nel Comune di Firenze, al Dipartimento accademico che li utilizzerà per implementare lo studio che da tempo conduce sulle correlazioni tra ambiente urbano, criminalità e sicurezza (sia reale che percepita) Leggi su firenzepost

Firenze, 3 agosto 2020 - "L'appello che abbiamo lanciato a maggio sta avendo buoni risultati con importanti esponenti del mondo dell'economia che ci stanno scrivendo, dalla Francia agli Stati Uniti e ...

Ambiente: area Sirac,secondo accordo per la decontaminazione

(ANSA) - SCANDICCI (FIRENZE), 03 AGO - La bonifica dell'area ex Sirac di Scandicci (Firenze) è al centro di un secondo accordo firmato da Regione Toscana, Comune di Scandicci e dall'azienda Molteni, c ...

Firenze, 3 agosto 2020 - "L'appello che abbiamo lanciato a maggio sta avendo buoni risultati con importanti esponenti del mondo dell'economia che ci stanno scrivendo, dalla Francia agli Stati Uniti e ...