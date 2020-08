Fiorella Mannoia contro la Lega: «Fin dove può arrivare la bassezza umana? Miserabili» (Di lunedì 3 agosto 2020) Sui canali social ufficiali della Lega è apparso un video-parodia con scritto “Mentre l’Italia affonda loro suonano il tamburo”. Le immagini mostrano il presidente della camera dei deputati Roberto Fico, il Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova e il Premier Conte, intenti a suonare dei tamburi immersi in una folla di gente. Per ironizzare sulle immagini mostrate la Lega alterna le immagini con estratti dal film Titanic di James Cameron. Il video in questione però non è una festa qualsiasi, si trattava piuttosto di una iniziativa della pizzeria itinerante PizzAut, in piazza Montecitorio, nella quale sono impegnati ragazzi autistici. Valanga di insulti sui canali della Lega, compresi quelli di Fiorella ... Leggi su urbanpost

