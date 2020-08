Filippa Lagerback presenta Max: “Hai il fratello bono e non lo dici?!”. Foto (Di lunedì 3 agosto 2020) Solo qualche giorno fa Daniele Bossari e Filippa Lagerback hanno festeggiato il compleanno della loro Stella. Bellissima, la figlia del conduttore e della modella svedese da anni presenza fissa a ‘Che tempo che fa’ ha compiuto 17 anni. Festeggiamenti in famiglia e in compagnia dei famosi genitori per Stella, che ogni giorno che passa si fa più bella e ‘più donna’. Una piccola grande star dei social, la 17enne che funge spesso di ispirazione per molte sue coetanee. Ed effettivamente in quanto a stile, farebbe invidia a molte. Per il suo giorno speciale, Stella Bossari non ha rinunciato alla festa, ma ha deciso di ‘restringere’ il numero di invitati per evitare assembramenti. Le Foto lasciano comprendere la felicità del momento e la cornice floreale non fa che accentuare la bellezza ... Leggi su caffeinamagazine

zazoomblog : Filippa Lagerback “hai il fratello bono…”. La svedesina presenta Mark (che somiglia a Bossari) - #Filippa… - Abeautifulnoise : RT @lasoralalla: La mia preferita è Filippa Lagerback che ogni anno quando tutti vanno ad Ibiza,Mykonos o quest’anno in costiera lei va in… - Yachting_Greece : RT @lasoralalla: La mia preferita è Filippa Lagerback che ogni anno quando tutti vanno ad Ibiza,Mykonos o quest’anno in costiera lei va in… - margotsbullock : RT @lasoralalla: La mia preferita è Filippa Lagerback che ogni anno quando tutti vanno ad Ibiza,Mykonos o quest’anno in costiera lei va in… - 9silenceglaive : RT @lasoralalla: La mia preferita è Filippa Lagerback che ogni anno quando tutti vanno ad Ibiza,Mykonos o quest’anno in costiera lei va in… -

Ultime Notizie dalla rete : Filippa Lagerback Filippa Lagerback, “hai il fratello bono…”. La svedesina presenta Mark (che somiglia a Bossari) TuttiVip Un tuffo nell'estate, guarda le piscine dei vip

L'estate entra nel vivo, le temperature si fanno roventi e chi può scappa al mare. Ma anche se restano a casa, i vip non hanno di che lamentarsi, visto che molti di loro possono contare sulla piscina ...

Filippa Lagerback, spunta la foto da bambina che emoziona i fan

Spunta l’incredibile foto di Filippa Lagerback da bambina insieme al fratello: lo scatto emoziona tutti i fan. Filippa Lagerback è un personaggio del mondo dello spettacolo piuttosto riservato. Abbiam ...

L'estate entra nel vivo, le temperature si fanno roventi e chi può scappa al mare. Ma anche se restano a casa, i vip non hanno di che lamentarsi, visto che molti di loro possono contare sulla piscina ...Spunta l’incredibile foto di Filippa Lagerback da bambina insieme al fratello: lo scatto emoziona tutti i fan. Filippa Lagerback è un personaggio del mondo dello spettacolo piuttosto riservato. Abbiam ...