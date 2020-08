Fifa: 'L'indagine su Infantino? Grottesca' (Di lunedì 3 agosto 2020) 'Non c'è nessuna base fattuale per questa indagine', lo ripete più volte Alasdair Bell, vice segretario generale della Fifa, nell'incontro in streaming con i giornalisti convocato dal massimo ... Leggi su gazzetta

“Tutto questo non è corretto, è grottesco e ingiusto”, dice Bell il quale spiega così il senso della conferenza stampa annunciando che nei prossimi giorni Infantino si difenderà in prima persona dalle ...

La FIFA ha reagito per la prima volta al procedimento penale aperto giovedì contro il suo presidente Gianni Infantino: in un’ampia presa di posizione la Federazione internazionale di calcio ha respint ...

