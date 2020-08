FIFA 21: ufficiale l’accordo con il Milan (Di lunedì 3 agosto 2020) Nelle ultime ore è stato siglato un accordo ufficiale tra EA e AC Milan per i diritti sull’utilizzo del nome e lo stadio del club in FIFA 21 Ottime notizie per i tifosi dell’AC Milan. Nelle ultime ore giunge un comunicato da stampa da parte di Electronic Arts. Ormai è ufficiale: EA e l’AC Milan hanno siglato un accordo che garantirà a FIFA 21 una licenza per i diritti sul nome del team rossonero e lo stadio San Siro. Tutti i dettagli nelle prossime righe. Ecco le dichiarazioni di EA e AC Milan sull’accordo per FIFA 21 In data odierna EA e AC Milan hanno annunciato una partnership pluriennale che permetterà a FIFA 21 di utilizzare il nome del club ... Leggi su tuttotek

