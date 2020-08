FIFA 21 perde la licenza di AS Roma che diventa Roma FC (Di lunedì 3 agosto 2020) Per due nuove licenze, Milan e Inter, FIFA 21 ne perde una: parliamo dell'AS Roma che nel gioco avrà un altro nome oltre a stemma e badge diversi. La notizia arriva dai canali ufficiali di EA Sports, che stila una sorta di FAQ per quanto riguarda la squadra nel gioco.AS Roma si chiamerà Roma FC e sarà dotata di badge e kit personalizzati, con modifiche del nome anche nella modalità carriera, FIFA Ultimate Team e VOLTA FOOTBALL. La Roma FC ora gareggerà nello Stadio Olympik. Ovviamente i giocatori di FIFA 21 avranno comunque gli stessi volti di quelli reali e la chimica del giocatore all'interno di EA SPORTS FIFA 21 Ultimate Team non ... Leggi su eurogamer

