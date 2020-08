Festival di Villa Arconati in 'limited edition', da Fresu a Teardo/Germano (Di lunedì 3 agosto 2020) In un anno particolare e incerto, il Festival di Villa Arconati-FAR si presenta con una 'limited edition'. Un'edizione unica nella sua storia, che ha passato i trent'anni, ma che sarà simbolo di ... Leggi su tgcom24.mediaset

CinqueNews : Asian Film Festival a Villa Borghese: The Halt, dalle Filippine con furore contro le dittature - rep_genova : All that music, il festival a Villa Bombrini [aggiornamento delle 11:55] - LiguriaNotizie : Concluso a Villa Bombrini a Genova Digital Fiction Festival - TREVISOEVENTI : - fontanabuona : “Santa Festival”: primo concerto a Villa Durazzo -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Villa Village Celimontana, oltre 100 concerti per un'estate a ritmo di jazz RomaToday Festival di Villa Arconati in "limited edition", da Fresu a Teardo/Germano

In un anno particolare e incerto, il Festival di Villa Arconati-FAR si presenta con una "limited edition". Un’edizione unica nella sua storia (che ha passato i trent'anni) ma che sarà simbolo di resis ...

Al via “Allegro con Brio”: 7 giorni di cultura, musica e teatro

Parte Allegro con Brio, la rassegna di libri, musica e teatro sul lago al parco di villa Maioni dal 2 al 9 agosto. Tra gli ospiti Guido Catalano, gli Elephant Claps, Giampiero Mughini, Matthias Martel ...

In un anno particolare e incerto, il Festival di Villa Arconati-FAR si presenta con una "limited edition". Un’edizione unica nella sua storia (che ha passato i trent'anni) ma che sarà simbolo di resis ...Parte Allegro con Brio, la rassegna di libri, musica e teatro sul lago al parco di villa Maioni dal 2 al 9 agosto. Tra gli ospiti Guido Catalano, gli Elephant Claps, Giampiero Mughini, Matthias Martel ...