Festeggiamenti Juve e Roma a Rocchi, frecciata di Pistocchi: “Goliardata inadeguata di Cuadrado” [FOTO] (Di lunedì 3 agosto 2020) C’è chi l’ha presa con ironia, chi ha apprezzato e chi si è arrabbiato. L’ultima assoluta dell’arbitro Gianluca Rocchi si è conclusa con il saluto speciale di Juventus e Roma nella serata dello Stadium che ha poi premiato i bianconeri campioni d’Italia. Dopo il triplice fischio, il direttore di gara ha ricevuto abbracci e applausi dai calciatori e anche un po’ di… schiuma da parte di Cuadrado, a cui poi Rocchi ha estratto in maniera scherzosa il cartellino rosso. Proprio il comportamento dell’esterno colombiano non è stato apprezzato dal giornalista Maurizio Pistocchi, che poco fa ha twittato un post-frecciata per la situazione venutasi a creare: “Il ‘paseo d’onor’ che ... Leggi su calcioweb.eu

