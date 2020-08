Festa della Lega, Salvini invita ragazzino sul palco: «Togli la mascherina se vuoi» [VIDEO] (Di lunedì 3 agosto 2020) Festa Lega, Salvini nella bufera ancora una volta per non aver rispettato le misure anti contagio: gli avversari del leader leghista (ma non solo) accusano l’ex ministro dell’Interno di non aver rispettato la distanza di un metro e di non aver usato la mascherina. C’è di più: il segretario del Carroccio, durante il suo intervento alla Festa della Lega a Milano Marittima, ha invitato un ragazzino a salire sul palco. Ad un certo punto, stringendogli la mano, il senatore rivolgendosi al minore, ha esclamato: «Se vuoi Togli la mascherina». leggi anche l’articolo —> Open Arms, Meloni: «Processo a ... Leggi su urbanpost

fattoquotidiano : Salvini invita un ragazzo minorenne sul palco della Festa della Lega: “Togliti la mascherina se vuoi”. Poi gli chie… - forumJuventus : Prime pagine sportive di oggi: Chi prende sul serio la distanza di 'solo un puntooo!' dopo averlo vinto a +7! ?? Ch… - borghi_claudio : @ClaudioSimonel6 @AlbertoBagnai Certo, festa della Lega Romagna. Piazzale dei Salinari dalle 20.30 - fratrespalese : RT @fratrespalese: Quest'anno in assenza della festa del nostro patrono San Michele rimane la tradizionale raccolta SANGUE di sabato 8 come… - Compagno_Pert : Storie condominiali. Mia vicina di casa, di ritorno dalla festa della Lega, sveglia tutto il palazzo perché - lasci… -

Ultime Notizie dalla rete : Festa della Polenta d'asporto nel cuore di Varese, così sarà la Festa della Montagna 2020 Varesenews Ponte di Genova, taglio del nastro con Mattarella e Conte. Ma i familiari delle vittime non ci saranno

Il giorno tanto atteso è arrivato: oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella taglierà il nastro tricolore che sigilla il nuovo ponte di Genova, il ponte "Genova-San Giorgio". Con lui il pr ...

Regionali: due mesi roventi

Saranno due mesi caldissimi per la politica regionale. Roventi nel Pd. Di più in Irpinia. Passa il tempo, ma non cambiano i modi con cui si gioca la partita delle candidature. E’ lo scontro tra le per ...

Il giorno tanto atteso è arrivato: oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella taglierà il nastro tricolore che sigilla il nuovo ponte di Genova, il ponte "Genova-San Giorgio". Con lui il pr ...Saranno due mesi caldissimi per la politica regionale. Roventi nel Pd. Di più in Irpinia. Passa il tempo, ma non cambiano i modi con cui si gioca la partita delle candidature. E’ lo scontro tra le per ...