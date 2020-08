"Ferita non rimarginata". Un arcobaleno saluta il nuovo ponte di Genova (Di lunedì 3 agosto 2020) Valentina Dardari ll taglio del nastro del ponte "San Giorgio". Conte: "Resta acuto il dolore della tragedia" Oggi, lunedì 3 agosto, Genova saluta il nuovo ponte San Giorgio. A quasi due anni da quel tragico 14 agosto del 2018, in cui il crollo del Morandi ha provocato 43 vittime, il nuovo viadotto disegnato dall’architetto Renzo Piano viene inaugurato. Mattarella ha incontrato i familiari delle vittime in Prefettura: "Vi ringrazio per questo incontro, ci tenevo molto ad incontrarvi. La Ferita non si rimargina, il dolore non si dimentica e la solidarietà non viene meno in alcun modo. Condivido la vostra scelta di vederci in Prefettura e non sul ponte, non perché il nuovo ponte per ... Leggi su ilgiornale

