FC U Craiova 1948-CFR Cluj (lunedì, ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Sfida decisiva per il titolo con supplementari e rigori (Di lunedì 3 agosto 2020) CFR Cluj 46, Craiova 44 ma con una partita da recuperare contro l’Astra Giurgiu, saltata perché alcuni membri dell’Astra sono risultati positivi al coronavirus. La FRF, così come le altre federazioni, deve inviare all’UEFA la lista dei club qualificati alle coppe europee entro lunedì sera. La partita da recuperare sarebbe ininfluente solo se questa non … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

infobetting : RT @underoverbets: RT @infobetting: FC U Craiova 1948-CFR Cluj (lunedì, ore 19:30): formazioni, quote, pronostici.… - infobetting : FC U Craiova 1948-CFR Cluj (lunedì, ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, - underoverbets : RT @infobetting: FC U Craiova 1948-CFR Cluj (lunedì, ore 19:30): formazioni, quote, pronostici. - infobetting : FC U Craiova 1948-CFR Cluj (lunedì, ore 19:30): formazioni, quote, pronostici. - zazoomblog : FC U Craiova 1948-CFR Cluj (lunedì ore 19:30): formazioni quote pronostici. Sfida decisiva per il titolo -… -

Ultime Notizie dalla rete : Craiova 1948 FC U Craiova 1948-CFR Cluj (lunedì, ore 19:30): formazioni, quote, pronostici. Sfida decisiva per il titolo con supplementari e rigori Infobetting