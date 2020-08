Fase 3: rapporto, produzione manifattura -21% fra gennaio e maggio, ripresa lenta (2) (Di lunedì 3 agosto 2020) (Adnkronos) - Flessione meno intensa della media anche per gli altri settori che operano nelle filiere dei beni e servizi essenziali nel contesto emergenziale, come sanità, alimentazione, igiene, elettricità, telecomunicazioni e difesa, quali Intermedi chimici (-13,9%), Altri Intermedi (-15,3%), Elettronica (-17,8%) ed Elettrotecnica (-19,1%). Più in difficoltà i settori direttamente influenzati dal ciclo degli investimenti, come Meccanica (-24,2%) e soprattutto Autoveicoli e moto (-36,8%). Mobili e Sistema moda accusano un calo oltre il 30% e la situazione non appare migliore per gli Elettrodomestici (-22,9%). Secondo il rapporto, tra maggio e giugno si è osservato un rimbalzo degli indicatori che misurano il sentiment degli operatori, dai minimi toccati in aprile. L'analisi delle componenti dell'indice Istat che ... Leggi su liberoquotidiano

amnestyitalia : Covid-19 in Italia: l'applicazione delle misure restrittive della fase 1 dell'emergenza. Il nostro rapporto… - sarzanapartitod : RT @ferruccio_sansa: La Regione ha gestito male le questione del distanziamento sui treni, così come tutta la fase della pandemia. La Ligur… - 74_greta : RT @ferruccio_sansa: La Regione ha gestito male le questione del distanziamento sui treni, così come tutta la fase della pandemia. La Ligur… - binottofranco : RT @ferruccio_sansa: La Regione ha gestito male le questione del distanziamento sui treni, così come tutta la fase della pandemia. La Ligur… - PetrazzuoloF : RT @ferruccio_sansa: La Regione ha gestito male le questione del distanziamento sui treni, così come tutta la fase della pandemia. La Ligur… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase rapporto Fase 3: rapporto, produzione manifattura -21% fra gennaio e maggio, ripresa lenta (2) SassariNotizie.com Fase 3: rapporto, produzione manifattura -21% fra gennaio e maggio, ripresa lenta

Milano, 3 ago. (Adnkronos) – L’industria manifatturiera italiana sta recuperando terreno dopo lo shock provocato dall’emergenza coronavirus. Il punto di minimo del ciclo manifatturiero è stato toccato ...

Federazione del Mare: il VI Rapporto sull’Economia del Mare

Roma, 3 agosto 2020 – La sesta Edizione del Rapporto sull’economia del mare, presentata a dicembre 2019 presso il CNEL, in coincidenza con le celebrazioni dei Venticinque anni dall’istituzione della F ...

Milano, 3 ago. (Adnkronos) – L’industria manifatturiera italiana sta recuperando terreno dopo lo shock provocato dall’emergenza coronavirus. Il punto di minimo del ciclo manifatturiero è stato toccato ...Roma, 3 agosto 2020 – La sesta Edizione del Rapporto sull’economia del mare, presentata a dicembre 2019 presso il CNEL, in coincidenza con le celebrazioni dei Venticinque anni dall’istituzione della F ...