Fase 3: Federvini, Covid affossa consumi fuori casa, vini -29% e liquori -34% nel 2020 (2) (Di lunedì 3 agosto 2020) (Adnkronos) – La situazione del comparto spiriti è ancora più negativa. Si ipotizza una chiusura del 2020 in calo del 34%. L’impatto maggiore si registra nel contesto dei locali serali e notturni, nei quali si concentra la gran parte delle vendite, con discoteche e bar serali che realizzano il 33% dei consumi totali. Quest’anno si prevede un crollo del 63% per le discoteche e del 31% per i bar serali.L’andamento del settore spiriti è simile a quello registrato per i vini, seppur con maggior flessione: un picco negativo del -97% in pieno lock-down e una risalita lenta che culmina a fine 2020 con una stima di contrazione tra il 15% e il 20%.‘Il settore dei vini e degli spiriti è fortemente provato”, sottolinea Boscaini. ... Leggi su meteoweb.eu

VINO E NORMATIVE

Ha fatto discutere la norma inserita nel Dl Semplificazioni, in fase di conversione in legge al Senato della ... come sostengono tra gli altri Federvini e Icqrf. E come ha spiegato anche la Ministra ...

