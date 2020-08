Farmaci, l’Italia è il primo Paese che attua la risoluzione dell’Oms per la trasparenza di Big Pharma: primo step per prezzi più bassi (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo un anno di attesa nei cassetti del ministero guidato da Roberto Speranza è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale un provvedimento che potrà ridurre di molto il prezzo delle cure mediche nel nostro Paese. Si tratta del decreto interministeriale approvato dai ministri della Salute e dell’Economia del governo Conte 1, Giulia Grillo e Giovanni Tria, in attuazione di una storica risoluzione approvata dall’assemblea generale dell’Organizzazione mondiale della sanità nel maggio 2019 su iniziativa dell’Italia. L’obiettivo è porre un freno alle strategie delle grandi aziende farmaceutiche che, anche attraverso clausole di riservatezza, tengono alti i prezzi dei Farmaci – soprattutto di quelli innovativi – ben oltre il ragionevole ... Leggi su ilfattoquotidiano

