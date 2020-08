Farmaci, il colosso Sanofi indagato per “omicidio involontario”: il caso legato a medicina contro l’epilessia (Di lunedì 3 agosto 2020) L’indagine era stata aperta nel 2016 e ora il gruppo farmaceutico Sanofi è stato iscritto nel registro degli indagati per “omicidio involontario” nell’inchiesta sulla commercializzazione del farmaco Dépakine impiegato per il trattamento dell’epilessia. A riportare la notizia è l’agenzia France Presse, che conferma un’informazione del quotidiano Le Monde. L’indagine mira a determinare se il colosso francese può essere ritenuto responsabile della morte, nel 1990, 1996, 2011 e 2014, di quattro neonati di età tra alcune settimane e alcuni mesi le cui madri, durante la gravidanza, avevano assunto Depakine, che sul feto provoca malformazioni e disturbi dello sviluppo neurologico. All’apertura dell’inchiesta contro Depakine, era stata lanciata anche ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Farmaci colosso Sorelle Angelini in guerra per il controllo del colosso farmaceutico Affaritaliani.it Sorelle Angelini in guerra per il controllo del colosso farmaceutico

La Procura di Velletri ipotizza che la figlia più piccola, insieme al marito,abusando dell'infermità del padre, lo abbiano indotto a sottoscrivere numerosi atti È guerra fra le figlie di Francesco Ang ...

Kodak farà farmaci, Bic non scrive più. Così il Covid archivia l’analogico

Tabula rasa per i vecchi campioni dell’analogico, tappeto rosso per il nuovo che avanza. Dopo aver fatto ammalare compagnie aeree, alberghi e cinema, ora la pandemia di Covid-19 spedisce in rianimazio ...

La Procura di Velletri ipotizza che la figlia più piccola, insieme al marito,abusando dell'infermità del padre, lo abbiano indotto a sottoscrivere numerosi atti È guerra fra le figlie di Francesco Ang ...Tabula rasa per i vecchi campioni dell’analogico, tappeto rosso per il nuovo che avanza. Dopo aver fatto ammalare compagnie aeree, alberghi e cinema, ora la pandemia di Covid-19 spedisce in rianimazio ...