Fabio Cannavaro elogia Maurizio Sarri per lo scudetto | “Lo ha meritato | si è preso quello che gli spettava da tempo”

"Voto Sarri". Fabio Cannavaro non ha dubbi. Intervistato dal quotidiano piemontese Tuttosport, l'ex difensore della Juventus, campione del mondo e Pallone d'oro nel 2006 e oggi tecnico del Guangzhou Evergrande, fa i complimenti all'allenatore bianconero. "Sono contento per questo trionfo, e la squadra si è confermata la più forte. Lo ha meritato, si è preso quello che gli spettava da tempo: è un esempio per tutti, è partito dal basso ed è arrivato al top".

