Eusebio Leal, historiador che ha fatto rinascere l’Avana vieja (Di martedì 4 agosto 2020) Cuba è commossa, stordita. Lenzuola bianche sono appese in questi giorni dalle finestre e dai balconi come segno di saluto e rispetto. Il governo ha decretato il lutto nazionale. Venerdì scorso è morto Eusebio Leal, 77 anni, cattolico e prestigioso historiador dell’Avana, incarico che racchiudeva in sé molti compiti. Leal era infatti depositario della continuità del patrimonio della storia della città raccolta dal suo predecessore Emilio Roig e aveva assunto l’obiettivo – fin dagli anni ottanta – di restaurare la … Continua L'articolo Eusebio Leal, historiador che ha fatto rinascere l’Avana vieja proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

La mattina di venerdì 31 luglio è morto il compagno Eusebio Leal Spengler, vittima di una dolorosa malattia. La famiglia ha comunicato che le sue ceneri saranno conservate per far sì che, una volta controllata l'epidemia, Cuba renderà omaggio a Eusebio Leal nel Capitolio de L'Avana.

