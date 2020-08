Estate 2020, dove andranno in vacanza i napoletani tra turismo di prossimità e mare Italia (Di lunedì 3 agosto 2020) Si avvicinano le settimane calde d’Estate, quelle in cui c’è il maggior esodo per i turismo, quest’anno tutto molto particolare: si viaggia meno, ci si sposta tra le regioni vicine, ma c’è preferisce restare a casa e godere le bellezze della propria città. L'articolo Estate 2020, dove andranno in vacanza i napoletani tra turismo di prossimità e mare Italia TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Estate 2020 Per l' estate 2020 le star scelgono vacanze in famiglia Io Donna Basket, Milano abbraccia Datome: "Voglio vincere con una squadra italiana e l'Olimpia è la scelta giusta"

MILANO – Una nuova sfida sportiva per Gigi Datome, che dopo cinque stagioni in Turchia, al Fenerbahce, indossa la maglia dell’Olimpia Milano. A consegnarli la canotta biancorossa numero 10, nella pres ...

Caserta, “Un’estate da BelvedeRe” al via la IV edizione al Belvedere di San Leucio, presentata il 31

CASERTA – Con una interessante e completa nota alla stampa , la giornalista Lucia Grimaldi, ci informa della presentazione della IV edizione di “Un’estate da BelvedeRe”. L’evento in questione si terrà ...

