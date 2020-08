Esclusiva: Plizzari-Reggina, si può chiudere già domani. Il nome nuovo è Peli (Di lunedì 3 agosto 2020) Vertice proficuo tra Milan e Reggina per il trasferimento di Alessandro Plizzari in amaranto. C’è un accordo di massima che verrà perfezionato nei prossimi giorni, forse già nella giornata di domani. Dopo Menez e Lafferty, aspettando Charpentier e Crisetig, il nome nuovo per la Reggina è quello di Lorenzo Peli, esterno offensivo classe 2000 rientrato a Bergamo dopo una proficua esperienza a Como. Già protagonista con la Primavera dell’Atalanta, la Reggina ha avviato una trattativa che ha buone possibilità di andare in porto. L'articolo Esclusiva: Plizzari-Reggina, si può chiudere già domani. Il ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Plizzari Esclusiva: Plizzari-Reggina, si può chiudere già domani. Il nome nuovo è Peli alfredopedulla.com Diretta Livorno – Empoli: risultato in tempo reale, tabellino

Il Livorno viene dalla sconfitta di misura rimediata sul campo del Pescara ed é matematicamente retrocesso in Serie C, in virtù dell’ultimo posto con 21 punti. A quota 51 l’Empoli, quarto e reduce del ...

Il Livorno viene dalla sconfitta di misura rimediata sul campo del Pescara ed é matematicamente retrocesso in Serie C, in virtù dell’ultimo posto con 21 punti. A quota 51 l’Empoli, quarto e reduce del ...