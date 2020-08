Esclusiva: Mancosu-Lecce, rinnovo fino al 2022. Con clausola da 3 milioni (Di lunedì 3 agosto 2020) Una grande stagione per Marco Mancosu con ben 14 gol all’attivo. Peccato per lui che non ci sia stata la contemporanea salvezza del Lecce, ma i numeri sono impressionanti e certificano come il centrocampista offensivo sia diventato ormai una bandiera del club. Ulteriore conferma è rappresentata dal rinnovo di un anno, dal 2021 al 2022, con clausola rescissoria di tre milioni di euro. Un accordo raggiunto in segreto qualche mese e che verrà presto ufficializzato. Foto: Youtube Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

