Esclusiva: Lugano, svolta inglese in arrivo. E c’è Bucchi per la panchina (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Lugano sta per cambiare proprietà, probabile cessione del patron Renzetti. C’è una trattativa in stato avanzato con un fondo inglese, siamo davvero vicini alla definizione. E da indiscrezioni che abbiamo ricevuto proprio dall’Inghilterra è stato anche scelto il nuovo allenatore: si tratta di Cristian Bucchi che vuole rilanciarsi dopo le delusioni di Empoli. Il “nuovo” Lugano lo aspetta. Foto: twitter Empoli L'articolo Esclusiva: Lugano, svolta inglese in arrivo. E c’è Bucchi per la panchina proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

The place to be dell’estate 2020 è senza alcun dubbio THE VIEW Lugano Fine Dining, non solo perché propone un’esperienza enogastronomica unica e raffinata in un contesto esclusivo, ma perché da qualch ...

Esclusivo: i cinque milioni di Attilio Fontana offshore, ecco i documenti dalle Bahamas

La grande banca internazionale, lo studio legale del Liechtenstein, la società di servizi alle Bahamas, i contabili delle British Virgin islands: tutti al servizio del tesoretto di famiglia di Attilio ...

