'Ero sanissimo, poi ho preso il Covid: 90 giorni in ospedale rischiando la vita': la storia di Marc, 34enne spagnolo (Di lunedì 3 agosto 2020) Mentre i negazionisti strepitano e rifiutano di indossare le mascherine, di Coronavirus le persone continuano ad ammalarsi e a morire. Marc ha 34 anni, e per fortuna il virus non l'ha ucciso. Ma l'ha ... Leggi su globalist

Ero sanissimo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ero sanissimo