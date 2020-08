Era Oronzo di Temptation Island: oggi a 31 anni lavora nella moda [FOTO] (Di lunedì 3 agosto 2020) È stato, senza ombra di dubbio, uno dei concorrenti veramente indimenticabili della storia di Temptation Island. Stiamo parlando di Oronzo Carinola, che prese parte alla sesta edizione del talent nel 2018. Assieme a lui Valentina De Biasi, storica fidanzata che, però, aveva rischiato di lasciarlo a causa di quanto visto durante i falò. Alla fine, mister «ho la malattia delle donne» era riuscito a farsi perdonare dalla sua dolce metà e i due oggi formano una coppia solida. Oronzo Carinola e Valentina De Biasi dopo Temptation Island L’avventura vissuta a Temptation Island aveva fatto rischiare a Oronzo Carinola di perdere per sempre la sua dolce metà, Valentina De ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Era Oronzo Perché Sant'Oronzo non compare nel martirologio romano? Solo una questione di pigrizia? Diocesi di Lecce Lo stadio di Nardò che diventa un moderno impianto sportivo inclusivo. Restyling finanziato dalla Regione Puglia con 100.000 euro a fondo perduto

NARDO’ (Lecce) – Il comune di Nardò ha ottenuto un finanziamento da 100.000 euro a fondo perduto, a valere su P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse IV – Azione 9.14 “Interventi per la diffusione del ...

La festa dell’uva diventa docufilm Attori sono i rionali di ieri e di oggi

La tradizionale e spettacolare sfilata dei carri dei rioni non si farà: impossibile realizzare queste opere di ingegno e di passione in questi tempi. Per poter progettare e costruire materialmente i c ...

