Era Lana Lang in Smallville: oggi a 37 anni ha i capelli bianchi… [FOTO] (Di lunedì 3 agosto 2020) Lana Lang è stata per molto tempo il grande amore di Clark Kent, il protagonista delle fortunata serie Smallville. La ragazza era interpretata dalla splendida Kristen Kreuk, attrice canadese di origini cinesi da parte di madre, che si è subito fatta notare. All’interno della serie Lana Lang è una ragazza che ha perso entrambi i genitori a causa della pioggia di meteoriti. Con Clark Kent nel corso delle 8 stagioni in cui è presente il suo personaggio, Lana ha una tormentata storia d’amore. Smallville, serie andata in onda dal 2001 al 2011, nelle sue 10 stagioni ha regalato al suo pubblico dei bellissimi personaggi. Alcuni di essi nel corso degli anni hanno abbandonato la serie in favore di ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Era Lana Da garzone a imprenditore con i suoi tabarri. L'Artigiana Sartoria Veneta di Mirano fattura 15... Il Gazzettino Quadratini di lana in difesa delle donne

EMPOLI Il progetto Viva Vittoria, per la lotta alla violenza contro le donne, arriva ad Empoli. Sarà la prima città in Toscana ad ospitare questa iniziativa, che ha già raggiunto grandi traguardi e so ...

Viva Vittoria: una piazza ricoperta da quadratini di lana

