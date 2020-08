Era la corteggiatrice di Andrea Cerioli: oggi a 28 anni è incinta [FOTO] (Di lunedì 3 agosto 2020) L’abbiamo conosciuta nello storico programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, alla corte di Andrea Cerioli: lei è Sharon Bergonzi. La ragazza non fu la scelta del tronista, ma è tuttora tra le corteggiatrici più amate e ricordate tra tutte le edizioni. Ha colpito il pubblico per la sua semplicità e la sua voglia di innamorarsi, peccato che alla fine non coronò il suo sogno d’amore all’interno dello studio di Uomini e Donne, con la profonda delusione di tutti. Infatti, Andrea Cerioli abbandonò il trono ma al di fuori della trasmissione le preferì la sua rivale, Valentina Rapisarda. Eppure, per Sharon il percorso nel programma di Maria De Filippi fu comunque di crescita e maturazione personale. oggi l’ex ... Leggi su velvetgossip

