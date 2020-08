Era Gabriella la nonna ne I Cesaroni: oggi a 80 anni ha cambiato colore di capelli, ed è la vera mamma di uno dei protagonisti… [FOTO] (Di lunedì 3 agosto 2020) Materna, affettuosa e saggia: è la bussola di casa Cesaroni, è nonna Gabriella. A dire il vero, non ama essere definita nonna; è una donna giovanile e indipendente che farebbe qualsiasi cosa per sua figlia Lucia e per le sue nipoti. Affezionatissima anche alla famiglia di Giulio, stringe un rapporto speciale con il piccolo Mimmo. Nel corso delle stagioni, trova anche l’amore: la prima volta prova una forte infatuazione per Augusto, il più anziano dei Cesaroni, più avanti con Fernando, lo psicologo della scuola. È sempre pronta ad ascoltare i problemi di tutti e a farsene carico; battibecca con Cesare ogni volta che può, ma se ne prende anche cura nei momenti di difficoltà. Vediamo insieme com’è diventata oggi ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Era Gabriella Charlene di Monaco, lo scatto dolcissimo su Instagram: i gemelli Gabriella e Jacques al mare DiLei Istituto Giusti Dopo anni di reggenza arriva il preside Gambero

L’amministrazione comunale marinese esprime soddisfazione per il fatto che, dopo anni di reggenza, l’istituto comprensivo "G. Giusti" di Marina di Campo, che comprende le scuole dei tre comuni dell’El ...

Maffioletti: “Sarò capolista per Forza Italia. Portiamo una nuova ventata di freschezza anche a Trento”

“Sono carica e sarò capolista per Forza Italia alle prossime elezioni comunali a Trento il 20 e 21 settembre”, a dirlo Gabriella Maffioletti che zittisce così ogni strumentale polemica sulla decisione ...

