Era Carly Reynolds in Beverly Hills 90210: oggi ha 46 anni, trattenete il fiato perché [FOTO] (Di lunedì 3 agosto 2020) Basta citare il suo nome ed ecco che il cinema si china dinnanzi ad un’attrice pluripremiata come Hilary Swank. L’artista ha dimostrato grande professionalità in ogni sua interpretazione ed eleganza nei modi con cui interagisce con il suo pubblico. Ha spento 46 candeline e non tutti forse ricordano che l’attrice, due volte Premio Oscar per le sue interpretazioni in ‘Boys Don’t Cry’ e ‘Million Dollari Baby’, ha recitato tempo fa nel telefilm ‘Beverly Hills 90210’. Ebbene sì, Hilary Swank per sedici episodi ha vestito i panni di Carly Reynolds; affiancando i personaggi della nota serie televisiva, allora amatissimi da un vasto pubblico. È ritornata a parlare dei suoi primi anni vissuti sul ... Leggi su velvetgossip

