Equipaggi Positivi sulla Crociere, Due Navi in Isolamento a Civitavecchia (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo che alcuni lavoratori sono risultati Positivi sono due le Navi messe in Isolamento al porto di Civitavecchia, Costa Deliziosa e Costa Favolosa. L’assessore regionale alla sanità del Lazio Alessio D’Amato ha emesso un comunicato riguardando le due imbarcazioni “Costa Favolosa” e “Costa Deliziosa”: “Al Porto di Civitavecchia sono state poste in Isolamento due Navi da crociera che stavano riarmando gli Equipaggi in vista della riapertura delle Crociere”. La seconda presenta a bordo un Equipaggio di 28 persone proveniente dalla Filippine, due di loro hanno contratto il covid e ora si trovano ricoverate allo Spallanzani, stessa cosa per l’altra ma ... Leggi su youreduaction

