Enduro: Macoritto e Fabris podio agli Assoluti di Enduro a Carsoli. (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Caldo e la polvere hanno caratterizzato l’appuntamento del fine settimana, con il Campionato Italiano Assoluti d’Italia di Enduro, andato in scena a Carsoli (AQ). Il massimo campionato tricolore si conferma di altissimo livello, con la presenza nella gara abruzzese di tre piloti iridati nel 2019, i britannici Freeman e Holcombe ed il francese Larrieu. Tre giri del percorso con tre diverse prove speciali, hanno messo a dura prova piloti e mezzi. Inizio gara con l’Enduro Test, per proseguire con la prova estrema, entrambe allestite in una zona montana con un classico terreno di sottobosco, alternato ad un fondo di pietre. Terza prova cronometrata la Cross Test, preparata su un vasto prato, con tratti di terreno con pietre, secco e polveroso. Protagonisti nella prova ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : Enduro Macoritto 18.16 / Assoluti di Enduro, Macoritto e Fabris sul podio Il Friuli