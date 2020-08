Empoli, i convocati di Marino per il Chievo Verona: out Gazzola (Di lunedì 3 agosto 2020) E’ tempo di playoff di Serie B. Domani è prevista al Bentegodi la sfida tra Chievo Verona ed Empoli. Questi convocati di Marino per la trasferta contro i clivensi. Portieri: Branduani, Brignoli, PerucchiniDifensori: Antonelli, Balkovec, Fiamozzi, Nikolaou, Pinna, Romagnoli, Sierralta, VitiCentrocampisti:Bandinelli, Fantacci, Frattesi, Henderson, Ricci, ZurkowskiAttaccanti: Bajrami, Ciciretti, La Mantia, Mancuso, Moreo, Tutino Sono 2⃣3⃣ gli azzurri convocati da mister Marino per la sfida contro il Chievo Verona, valida per i quarti di finale dei Playoff, in programma domani alle 21.00 al Bentegodi pic.twitter.com/DZGDJqPYJ1 — Empoli Fc Official ... Leggi su alfredopedulla

