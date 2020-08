Elon Musk, la provocazione su Twitter: “Gli alieni hanno costruito le piramidi” (Di lunedì 3 agosto 2020) Sul suo profilo Twitter, Elon Musk è tornato a far parlare di sé. Questa volta, ha affermato che le piramidi sono state costruite dagli alieni È una delle figure più in voga del momento. Elon Musk, fresco di ammaraggio riuscito nel Golfo del Messico con la sua SpaceX, torna nuovamente a far parlare di sé. … L'articolo Elon Musk, la provocazione su Twitter: “Gli alieni hanno costruito le piramidi” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

HuffPostItalia : Elon Musk: 'Gli alieni hanno costruito le piramidi'. E l'Egitto si infuria - LaStampa : Elon Musk: “Le piramidi furono costruite dagli alieni” - repubblica : Elon Musk e le teorie sulle piramidi costruite dagli alieni. L'Egitto: 'Venga a verificare' - GiorgioPStream : Elon Musk: piramidi costruite da alieni. L'Egitto (ovviamente) dissente - - francescomatt71 : Gli Stati Uniti avranno pure dei problemi con il covid ma è un paese in cui uomini come Elon Musk ti fanno respirar… -