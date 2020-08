Elon Musk: “Gli alieni hanno costruito le piramidi”. L'”Indiana Jones” egiziano furioso (Di lunedì 3 agosto 2020) Twitta e poi ritratta. Elon Musk scrive: “Gli alieni hanno costruito le piramidi“. Oltre mezzo milioni di utenti mettono “un cuore” di apprezzamento e altri 80 mila rituittano. Tra quelli che non apprezzano c’è l’Egitto, al punto che la replica all’affermazione del magnate statunitense arriva da Rania A. Al Meshat, ministra per la Cooperazione internazionale. “Seguo il suo lavoro con molta ammirazione. Invito lei e Space X a esaminare gli scritti che spiegano come sono state erette le piramidi e anche a visitare qui da noi le tombe dei costruttori delle stesse. Signor Musk, l’aspettiamo“. Cosa fa ha questo punto Elon? Piano piano ritratta. Prima scrive “Ramsete II era un alieno” poi “la ... Leggi su ilfattoquotidiano

